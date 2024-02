Successo nel tesseramento della Democrazia Cristiana per l’anno 2024

Siamo lieti di annunciare con orgoglio il grande successo della fase di tesseramento della Democrazia Cristiana per l’anno 2024. A livello provinciale abbiamo registrato oltre 4000 nuove tessere, mentre nel comune di Favara abbiamo raggiunto un numero record di più di 180 tesserati. Questo risultato straordinario testimonia il forte sostegno e l’entusiasmo dei cittadini per il nostro partito. Dimostra inoltre l’impegno costante della Democrazia Cristiana nel consolidare e radicare la propria presenza sul territorio, un passo fondamentale in vista delle prossime competizioni elettorali.

Siamo profondamente grati a tutti coloro che hanno scelto di aderire alla nostra causa e siamo fiduciosi che insieme potremo continuare a lavorare per un futuro migliore per la nostra comunità e per il nostro Paese.