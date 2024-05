(VIDEO)Successo per la XVI Edizione della Festa della Legalità a Favara

Questa mattina, la città di Favara ha celebrato con grande entusiasmo la conclusione della XVI edizione della Festa della Legalità. L’evento è stato caratterizzato da un imponente corteo che ha attraversato le vie principali, partendo da piazza don Giustino e concludendosi nella centrale piazza Cavour, accompagnato con fierezza dal sesto reggimento bersaglieri di Trapani. Una volta raggiunta la piazza, i partecipanti al corteo hanno assistito a una serie di saluti istituzionali da parte del vice-sindaco Antonio Liotta, del presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi e delle autorità militari, civili e religiose. Durante i discorsi è stata enfatizzata l’importanza della legalità come valore cardine della società.

Le dimostrazioni pratiche delle attività dell’Esercito Italiano hanno catturato l’attenzione del pubblico, offrendo una visione dettagliata delle operazioni militari. Gli studenti e i bambini delle scuole di Favara hanno partecipato attivamente, dimostrando il loro impegno per i principi della legalità e della giustizia.



Uno dei momenti più significativi della giornata è stata l’assegnazione dello stendardo della legalità all’Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone, con il Presidente Rosario Manganella fiero di rappresentare questa istituzione.



Per concludere la festa in un’atmosfera di convivialità, è stata organizzata una degustazione di pane con olio d’oliva di alta qualità, offerto generosamente dall’Istituto Alberghiero di Favara. La XVI edizione della Festa della Legalità si è chiusa con successo, rafforzando il legame della comunità di Favara con i principi fondamentali della legalità e della coesione sociale. La manifestazione ha confermato il costante impegno della città nel promuovere valori positivi e nella lotta contro ogni forma di illegalità.