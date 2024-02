(VIDEO) Sogni che diventano realtà: Piccoli cantanti di Favara brillano a Casa Sanremo LiveBox

Nella magica cornice del Palafiori di Sanremo, quattro giovani talenti siciliani hanno fatto vibrare il pubblico e conquistato l’attenzione di importanti figure dell’industria musicale. Dennis Longo, Sofia Costanza, Beata Occhipinti di Favara e Andrea Serena D’Orazio di Agrigento hanno dimostrato il proprio valore sul palco di Casa Sanremo LiveBox, grazie alla guida attenta e al supporto prezioso di Ciro Barbato.

Questi giovani artisti hanno percorso una strada intrisa di passione, dedizione e sacrificio per raggiungere questo momento tanto atteso. Grazie alla loro straordinaria performance effettuata il 6 febbraio 2024 al Palafiori di Sanremo, hanno catturato l’attenzione di produttori, autori e parolieri presenti, mostrando il proprio talento in tutta la sua bellezza e potenza.

La loro presenza sul palco di Casa Sanremo è stata il culmine di mesi di duro lavoro e preparazione della scuola di canto Palladium di Lia Minio. Ogni nota, ogni gesto, ogni emozione trasmetteva l’intensità della loro arte e il desiderio di lasciare un ricordo nella città dei Fiori.

Dennis, Sofia, Beata e Andrea hanno dimostrato di possedere non solo una voce straordinaria, ma anche una presenza scenica magnetica e una profonda connessione emotiva con il loro pubblico. Il loro talento è stato riconosciuto e apprezzato da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di assistere alla loro esibizione. In quel contesto, sono state premiate con una targa realizzata da Michele Affidato – (colui che realizza l’opera che raffigura una palma in argento al primo classificato del Festival di Sanremo) – le persone presenti durante la loro esibizione che hanno dato la possibilità ha questi giovani artisti di calcare il palcoscenico di Casa Sanremo LiveBox: Valerio e Stefano Vinciguerra nella foto sotto con Ciro Barbato.



Con il sostegno e l’incoraggiamento di figure influenti come Ciro Barbato e Casa Sanremo LiveBox, possono guardare avanti con fiducia e determinazione pronti a conquistare nuovi traguardi.

Qui sotto l’intervista: