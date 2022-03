Guerra Russia-Ucraina,

le sedi siciliane U.Di.Con. diventano punti di raccolta di beni di prima necessità.

Vista la drammatica situazione che si è creata in Ucraina l’U.di.Con. si sta muovendo al fine di raccogliere beni di prima necessità da donare.

La sede Provinciale U.Di.Con di Agrigento sita in via Imera 82 e la sede zonale di Ribera sita in corso Francesco Crispi 101 aderiscono all’iniziativa.