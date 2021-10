LICATA. EXTRACOMUNITARIO SORPRESO CON 15 GRAMMI DI EROINA. ARRESTATO.

Nel pomeriggio di ieri -12 ottobre– i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile- Sezione Operativa- della Compagnia di Licata, nel corso di predisposto servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato un cittadino marocchino di 39 anni, coniugato, disoccupato, residente del posto, trovato in possesso di 15 grammi di eroina. L’uomo, con precedenti di polizia e già gravato da una misura cautelare dell’obbligo di soggiorno nel Comune di Licata, è stato controllato mentre percorreva a piedi Via Palma. Durante il controllo, considerato lo stato di agitazione in cui versava l’uomo, i Carabinieri hanno deciso di procedere ad una perquisizione personale che ha consentito di rinvenire ben 16 dosi di eroina confezionate con della carta stagnola, per cui probabilmente pronte per lo spaccio. La droga era stata abilmente occultata all’interno delle tracolle dello zaino che l’uomo aveva con se. Su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, presso la propria abitazione, in attesa dell’Udienza di Convalida. La droga è stata sequestrata e sarà sottoposta ai relativi accertamenti di laboratorio.