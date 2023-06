Il favarese Salvatore Vetro nominato coordinatore regionale della Confederazione sindacale lavoratori europei

Dopo essersi radicata in viarie regioni d’Italia, anche in Sicilia si costituisce la Confederazione sindacale lavoratori europei (in sigla C.S.L.E.) con il favarese Salvatore Vetro che è stato nominato coordinatore regionale. Vetro ha alle spalle una lunga esperienza lavorativa nella scuola che lo ha fatto crescere anche sindacalmente mettendolo nelle condizioni di essere prodigo di consigli, suggerimenti, indicazioni, aiuti nei confronti di chi si è trovato a scalare muri nell’interpretazione di norme, il più delle volte ridondanti. Il suo grande merito quello di tenere rapporti con le istituzioni locali e con la gente comune.

La Confederazione sindacale lavoratori europei nasce dall’esperienza dei suoi fondatori, in particolare di Antonio Luigi Carmelo Labate, che ne è presidente, e che ha maturato nel settore un’esperienza ultraventennale avendo fatto parte di varie sigle sindacali con incarichi dirigenziali (Cisal, UGL, Or.S.A., etc.). L’organizzazione è composta da vari comparti come scuola, sanità, pubblico impiego, enti locali e ministeriali, partite iva, etc. In aggiunta è presente anche sul privato, avendo ogni comparto il proprio segretario nazionale che sviluppa l’attività del comparto stesso. La Confederazione ha dislocato sul territorio italiano varie sedi ed è presente anche su quello internazionale avendo rappresentanze in Albania, Stati Uniti e Bruxelles. Inoltre all’interno della Confederazione sono attivi servizi come Caf e Patronato, formazione, rivalutazione delle pensioni e altri di utilità sociale. Oltre al sito www.sindacatocsle.com è presente nei maggiori network.

Il favarese Salvatore Vetro coordina i segretari regionali della scuola, prof.ssa Isabella Bottone, della Sanità, dott.ssa Laura Moscato, degli Enti Locali, Stefano Ferlito. Rosilene Patti, invece, è la segretaria provinciale della Scuola.