Il Pony Games di Jacques Cavè al Centro Equitazione Agrigentina Giarrizzo

Un sistema pedagogico che grazie alla sinergia con il cavallo fa aumentare l’autostima ed aiuta i ragazzi ad affrontare il mondo.

Il Centro Equitazione Agrigentina Giarrizzo ospita per tutto il fine settimana (venerdì 30 settembre – domenica 2 ottobre) il Pony Games”, uno stage sull’equitazione cura da Jacques Cavè, istruttore e ideatore dei “Pony Games”, uno dei maggiori esperti a livello nazionale dell’insegnamento dell’equitazione ai bambini e ai ragazzi.



Il metodo di insegnamento proposto da Jacques Cavè nel Pony Games è di tipo verticale, dove la relazione principale è quella tra bambino e cavallo piuttosto che quella tra bambino ed istruttore. In questo modo l’allievo impara a cavarsela, gestendo in autonomia l’animale. Il metodo di lavoro elaborato da Jaques Cavè toccherà argomenti come la pedagogia, la tecnica, l’organizzazione ed il rapporto con i genitori ed i ragazzi di oggi.

“Il Pony Games, spiegano gli organizzatori, attraverso il piacere di stare con il cavallo /pony, ma anche con gli altri e nella natura, sviluppa un sistema pedagogico che aiuta ad acquisire competenze tecniche e personali ma soprattutto trasforma la fiducia che ci da il nostro compagno – animale in autostima. I ragazzi imparano a creare e aumentare l’energia, attivano concentrazione, osservazione, attenzione, memoria. Grazie al metodo Pony games si rinforza il fisico e la mente e né giovano la salute e le relazioni con il prossimo”.

Lo stage prevede una serie di giochi che comprendono la cosiddetta “presentazione” nella quale i bimbi devono tolettare, bardare e portare il cavallo sottomano e anche, per brevi momenti, montato. Vi sono poi gimkane di vario tipo e una serie di “giochi” in cui i giovani devono affrontare diversi compiti. Pony Games è dunque un modo ottimale di avvicinare i bimbi all’equitazione.

L’appuntamento con il Pony Games è presso il Centro Equitazione Agrigentina Giarrizzo, venerdì 30 settembre, sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022, Informazioni al numero 3499765084