In sella alla diversità: Moto Terapia all’I. C. Falcone Borsellino di Favara

Nell’ambito di un’iniziativa straordinaria presso l’Istituto Comprensivo Falcone Borsellino di Favara, si è tenuta la Giornata della Diversità, un evento emozionante che ha visto la partecipazione attiva dell’associazione Motor Life. La dirigente scolastica, Maria Vella, ha aperto le porte della scuola ai volontari dell’associazione, dando il via a un’esperienza unica per bambini e ragazzi con disabilità: la moto terapia. Nella mattinata, i giovani studenti hanno avuto l’opportunità di vivere qualcosa di straordinario, un giro in moto guidato con maestria da Rosario Farruggia. Sotto gli occhi attenti dei compagni di classe, gli applausi hanno accompagnato il percorso dei partecipanti, mentre insegnanti e genitori guardavano con incredulità e commozione. Le giovani menti, che affrontano sfide quotidiane legate alle loro diversità, hanno dimostrato una forza e una determinazione straordinarie, alzando l’asticella delle aspettative. Hanno mostrato a tutti quanto possiamo imparare l’uno dall’altro, indipendentemente dalle diversità che ci caratterizzano. L’esperienza è stata un vero e proprio trampolino di crescita per tutti coloro che hanno preso parte, dimostrando che in ciascuno di noi si celano risorse inesplorate.



Il punto culminante della giornata è stato il contributo prezioso di Nadia Lauricella, un esempio vivente di resilienza e dedizione. Lauricella si è messa a disposizione per rispondere alle numerosissime domande degli studenti, condividendo la sua esperienza di vita e ispirando tutti presenti. La Giornata della Diversità all’I. C. Falcone Borsellino è stata molto più di un evento singolo; è stata un’opportunità straordinaria di crescita e comprensione reciproca.