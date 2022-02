Incidente al Villaggio Mosè, autocompattatore si ribalta

L‘autista di un autocompattatore ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato sulla carreggiata nel primo pomeriggio di oggi, la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Agrigento è intervenuta per un incidente stradale autonomo. All’altezza della rotonda del villaggio Mosè, l’autista di un autocompattatore ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato sulla carreggiata. La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza l’area interessato dall’evento. Non si registrano feriti fortunatamente. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri.