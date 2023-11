Insieme per la Pace: Manifestazione sui Diritti dell’Infanzia presso I.C. Gaetano Guarino

La giornata intende informare, sensibilizzare e formare i giovani sui diritti dei fanciulli, spesso negati e calpestati.

“Ritengo fondamentale – spiega la Preside – il rapporto che lega la Scuola alla Convenzione, per il compito educativo ad essa affidato, ed anche per permetterne una lettura storica e giuridica che ne legittimi , specialmente in questo periodo storico contrassegnato da enormi violazioni dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’assoluta validità ed inderogabilità per tutti i paesi del mondo”.