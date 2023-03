Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Ravanusa ospita due gruppi folcloristici internazionali del “Mandorlo In Fiore”

L‘Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Ravanusa si prepara ad accogliere due gruppi folcloristici facente parte dei “I Bambini nel Mondo” che si esibiranno ad Agrigento in occasione del “Mandorlo In Fiore”, provenienti dal Messico e dal Panama per uno spettacolo di danza e canto tradizionale. L’evento si svolgerà il 9 marzo e si terrà presso il Plesso Don Bosco e Manzoni. La Compania Folklorica del Hidalgo dal Messico e l’Academia de Danzas Folkloricas Francisco de León dal Panama, saranno accolti calorosamente dagli alunni dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”. Gli studenti si sono preparati a ballare e cantare in dialetto locale per offrire uno scambio interculturale coinvolgente e arricchente.

I gruppi folcloristici si esibiranno per circa mezz’ora, proponendo uno spettacolo di grande impatto e suggestione. Le loro esibizioni, infatti, sono caratterizzate dalla raffinatezza e dalla bellezza delle coreografie, dalla varietà di costumi e dai colori vivaci che caratterizzano ogni danza. L’evento rappresenta una grande opportunità per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di entrare in contatto con altre culture e tradizioni, scambiare esperienze e conoscenze e sviluppare una maggiore consapevolezza delle diversità culturali. L’iniziativa, inoltre, rappresenta un’occasione di crescita e sviluppo per l’intera comunità scolastica, che ha dimostrato grande interesse e partecipazione nell’organizzazione dell’evento.

L’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Ravanusa è quindi pronto ad accogliere con entusiasmo i due gruppi folcloristici provenienti dal Messico e dal Panama per uno spettacolo indimenticabile e per un’esperienza di intercambio culturale e di arricchimento personale per tutti i partecipanti.