l Sindaco di Favara esprime cordoglio per la morte di Agostino Fanara

Il cuore della comunità di Favara si stringe in un profondo cordoglio per la perdita prematura di Agostino Fanara, un uomo amato e stimato da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Il Sindaco Antonio Palumbo ha espresso le sue sincere condoglianze e il suo sostegno alla famiglia e agli amici dell’ASD FAVARA Runners, colpiti da questa dolorosa tragedia. “Agostino sarà ricordato con affetto da tutti noi, mentre faceva ciò che amava di più: lo sport,” ha dichiarato il Sindaco Palumbo. “È un duro colpo per la nostra comunità vedere scomparire un individuo così solare e generoso, colpito da un malore improvviso mentre perseguiva la sua passione sotto un cielo minaccioso.”

La perdita di Agostino ha lasciato un vuoto nel cuore di molti, non solo tra i residenti di Favara, ma anche tra coloro che hanno avuto il privilegio di condividere la sua amicizia e il suo impegno per il bene della città. “Personalmente,” ha aggiunto il Sindaco, “ricorderò Agostino per la sua dedizione e la sua amicizia duratura, che ha sempre contribuito a rendere Favara un posto migliore per tutti.”

In onore della memoria di Agostino, lunedì sarà proclamato giorno di lutto cittadino, come segno tangibile del rispetto e della gratitudine di tutta la comunità nei confronti di questo individuo straordinario. “Siamo vicini alla famiglia di Agostino e a tutti coloro che lo hanno amato e apprezzato,” ha concluso il Sindaco Palumbo. “Che possano trovare conforto nei ricordi dei momenti felici trascorsi insieme e nella consapevolezza che Agostino rimarrà per sempre nel cuore di Favara.”