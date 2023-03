La Giuria sceglie Agrigento come Capitale italiana della Cultura 2025

La Capitale italiana della Cultura per il 2025 è stata scelta ed è Agrigento. Questo annuncio è giunto in seguito alla decisione della Giuria presieduta da Davide Maria Desario, durante una cerimonia al Ministero della Cultura alla presenza del Ministro Gennaro Sangiuliano. La città ha battuto altre nove finaliste, tra cui Aosta, Asti e Orvieto. Grazie al contributo di un milione di euro, la città vincitrice avrà la possibilità di mettere in mostra per un anno i propri caratteri originali e i fattori che ne determinano lo sviluppo culturale, come motore di crescita dell’intera comunità.

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha espresso la sua soddisfazione per il riconoscimento ottenuto da Agrigento come Capitale italiana della Cultura 2025, sottolineando il contributo della città di Favara al progetto fin dal primo momento e l’importanza della partecipazione di Florinda Saieva alla presentazione del progetto alla commissione esaminatrice a Roma. Il sindaco ha inoltre augurato il meglio ad Agrigento e complimenti a tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato.



Anche il presidente del consiglio comunale di Favara, Miriam Mignemi, ha espresso la sua gioia e soddisfazione per la scelta di Agrigento come Capitale italiana della Cultura 2025. Mignemi ha sottolineato l’importanza del patrimonio culturale e del potenziale turistico della provincia, che ha da tempo atteso un riconoscimento all’altezza. Ha quindi congratulato l’amministrazione comunale di Agrigento, guidata dal sindaco Francesco Miccichè, il governo regionale, rappresentato da Renato Schifani e Gaetano Galvagno, e la delegazione agrigentina, in particolare Florinda Saieva, per l’impegno e il lavoro svolto per ottenere questo importante risultato. Infine, ha esteso le sue congratulazioni anche al governo nazionale per aver scelto Agrigento come Capitale italiana della Cultura 2025.