Da bene confiscato alla mafia a Centro di raccolta: un nuovo progetto sostenibile per Favara

È una notizia importante per il nostro comune quella che è arrivata oggi, con l’annuncio del finanziamento da quasi 600mila euro per la realizzazione di un Centro comunale di raccolta. La struttura, che sorgerà su un terreno in Contrada San Benedetto, rappresenta una trasformazione positiva di un bene confiscato alla mafia, destinato ora a diventare un’opera utile e funzionale per la comunità. Grazie ai fondi Pnrr, il centro di raccolta consentirà di potenziare la raccolta differenziata nel nostro territorio, una priorità per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia della nostra terra. Un progetto che testimonia la volontà dell’amministrazione comunale di investire in una gestione sostenibile dei rifiuti e di creare un futuro migliore per la nostra comunità.

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, con un post su Facebook, ha espresso la sua soddisfazione per il finanziamento ottenuto per la realizzazione di un Centro comunale di raccolta grazie al lavoro della sua giunta e degli uffici. Inoltre, il sindaco ha sottolineato l’importanza di mettere a disposizione della collettività i beni confiscati, dimostrando così la massima attenzione del comune di Favara verso questi temi.