L’Akragas ufficializza due new entry nella società biancoazzurra

L’Asd Akragas 2018 della Presidente Sonia Giordano comunica di aver affidato il ruolo di Direttore sportivo a Giuseppe Cammarata e la responsabilità dell’area tecnica all’agrigentino Lello Patti. Le due new entry in Società lavoreranno già da subito a stretto contatto per la costruzione delle nuova squadra che parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza. Nelle prossime ore sarà ufficializzato anche il nome del nuovo allenatore.

Nel dettaglio il nisseno Giuseppe Cammarata è considerato uno dei migliori direttori sportivi della Sicilia e ha lavorato anche per squadre blasonate come il Gela, Licata, Nissa e Acireale.

Lello Patti, invece, è un agrigentino purosangue, molto conosciuto e apprezzato in città per la sua attività di fisioterapista e osteopata. E’ stato calciatore dell’Akragas degli anni ’80 ed ha giocato anche con la Folgore Castelvetrano vincendo due campionati e con il Favara, conquistando un campionato.