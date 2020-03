L’Avv. Daniela Moscatt interviene in merito alla bufala sui social della persona affetta da Covid-19

“Si tratta di una notizia falsa e diffamatoria“. Lo scrive in una lettera inviata in redazione l’Avv. Rita Daniela Moscatt in difesa di una donna che in diversi hanno indicato come la prima contagiata dal coronavirus a Favara.

Nelle ultime ore su tutti i social network sta circolando la falsa notizia che “la persona affetta da Covid – 19 si chiama Pitruzzella Calogera (Lilla), è tornata la nipote da Milano …, non è sposata, suo fratello si chiama Libertino, abita in via Puccini, dove c’è Baiamonte dei polli, tra via Roma e via dei Mille. Tra l’altro stamattina l’hanno pure operata e messo un pacemaker”. La notizia, ormai divenuta virale, è del tutto infondata e viene smentita categoricamente.

La signora cui si fa riferimento è completamente estranea ai fatti, in ottima condizione di salute, ma in estrema agitazione per essere stata coinvolta, suo malgrado, in questa spiacevole vicenda. La signora cui si fa riferimento è completamente estranea ai fatti, in ottima condizione di salute, ma in estrema agitazione per essere stata coinvolta, suo malgrado, in questa spiacevole vicenda.