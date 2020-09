Si comunica che a causa delle avverse condizioni metereologiche previste per la giornata di oggi domenica 27 settembre 2020, ed in particolare nelle ore pomeridiane e serali, con fenomeni temporaleschi, la cerimonia di consegna del “Premio Mimosa d’oro 2020” in programma, presso il Tempio di Giunone – Parco Archeologico valle dei Templi di Agrigento” è stata annullata e rimandata a data da destinarsi.