“Na carizza”. A Canicattì, il simbolo del Natale 2020

Il Comune di Canicatti e il Centro di Prossima Walden, con la collaborazione delle associazioni del territorio, riscalderanno il cuore di tutti i bambini attraverso una carezza che andrà oltre il senso del luogo.

“Na carizza” è il simbolo del Nostro Natale e, da oggi, diventa un logo. Un disegno, realizzato dall’architetto Carmelo Faldetta, che entrerà dentro le case dei canicattinesi.

Questa immagine sarà riportata in tutte le stelle di Natale che saranno vendute, in tutti i giocattoli educativi e i kit didattici acquistati dal ricavato della vendita delle piante e in tutte le scatole scaldacuore che ogni cittadino vorrà donare.

Canicattì, da oggi, ha un nuovo simbolo, chiaro segno di una forte identità comunitaria che, rappresenterà tutti i cittadini che vorranno contribuire, in un Natale così difficile, a regalare un sorriso ai nostri bambini.