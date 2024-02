Onorare il passato per costruire il futuro: Commemorazione di Calogero Marrone a Favara

Domani, 15 febbraio, la città di Favara si prepara a onorare la memoria di un eroe locale, Calogero Marrone, nel 79° anniversario della sua scomparsa. Alle ore 10:00, in Piazza della Pace, il Comune di Favara, in collaborazione con l’Istituto Studi e Ricerca C. Marrone, l’ANPI (Associazione Partigiani d’Italia) di Favara e i cittadini, si riuniranno per commemorare la vita e le azioni di Marrone, riconosciuto come “Giusto tra le Nazioni” e insignito della “Medaglia d’oro al Merito Civile”. Calogero Marrone è stato un esempio di coraggio e altruismo durante uno dei periodi più bui della storia umana. Durante l’occupazione nazista, ha rischiato la propria vita per salvare molte altre vite, nascondendo e proteggendo ebrei e altri perseguitati dal regime fascista. Il suo impegno incrollabile nei confronti della giustizia e della compassione ha lasciato un segno indelebile nella storia della comunità di Favara e oltre. La cerimonia di domani sarà un momento per riflettere sull’eredità di Marrone e per onorare il suo sacrificio. Tutti i cittadini di Favara sono invitati a partecipare a questo importante evento per mostrare il loro rispetto e gratitudine nei confronti di Calogero Marrone.