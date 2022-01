POSTE ITALIANE: “SEGUIMI” GRATUITO A SEGUITO DI EVENTI CATASTROFICI PER I RESIDENTI DI RAVANUSA

Per agevolare i cittadini di Ravanusa in provincia di Agrigento colpiti lo scorso 11 dicembre dal tragico evento del crollo delle palazzine in via Trilussa e area limitrofa, Poste Italiane informa che fino al 31 dicembre 2022 è possibile usufruire gratuitamente del servizio “Seguimi”.

Il servizio, dedicato a tutti coloro che non hanno ancora definito la propria situazione abitativa, permette di ricevere automaticamente la posta dal vecchio al nuovo indirizzo edè valido per la corrispondenza destinata sia in Italia che all’estero.

I residenti nel comune di Ravanusa possono usufruire della proroga o attivare il servizio a titolo gratuito recandosi presso la sede di corso Della Repubblica 16/20. L’ufficio postale di Ravanusa è sempre rimasta disponibile per i cittadini ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Si ricorda, inoltre, che il servizio Seguimi può essere attivato anche contattando il numero verde gratuito 800.003.333.

Poste Italiane intende così ribadire la propria vicinanza alla popolazione colpita da tale evento catastrofico anche in questo periodo di emergenza sanitaria.