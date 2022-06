PRO FAVARA NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ RICONFERMATO IN PANCHINA FRANCESCO TUDISCO

Francesco Tudisco continuerà a guidare la Pro Favara anche nella stagione 2022/2023. Questa mattina è bastato un cordiale incontro con la dirigenza presieduta da Rino Castronovo per continuare il progetto già iniziato nella stagione passata, anche se a campionato avviato. Con Tudisco la Pro Favara ha vissuto uno dei campionati più esaltanti degli ultimi decenni, con una gara Play Off disputata ma soprattutto con prestazioni e risultati fatti con le squadre più blasonate del torneo. Con la riconferma del mister acese adesso inizia la fase per organizzare l’organico. Il Direttore Sportivo Tino Longo e la dirigenza, seguendo le indicazioni del Mister, già sono a lavoro per la riconferma di atleti della passata stagione e per nuovi importanti ingaggi