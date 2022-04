Quarto Fraternincontro organizzato dall’OFS di Sicilia “La cura come salvaguardia del Creato”

Continua l’intenso percorso formativo promosso dall’ Ordine Francescano Secolare di Sicilia “Per una Chiesa in uscita” che vedrà la sua conclusione con l’importante ed atteso evento del prossimo Meeting fest Francescano del Mediterraneo dal 24 al 26 giugno a Favara. Domenica prossima, 24 aprile alle ore 9.30 presso i locali della parrocchia di San Gregorio di Cavaleri Magazzeni di Agrigento (San Leone), ci confronteremo sul tema “La cura come salvaguardia del creato”. Accoglieremo il contributo di pregevoli ospiti: il dott. Benedetto Della Site – Presidente nazionale dell’unione cristiana giovani imprenditori e dirigenti, fra Mauro Billetta – frate minore cappuccino, parroco ed animatore del progetto socio culturale di Danissini ed Antonio Chiarenza – della Comunità Giovanni XXIII e referente del circolo Laudato Si di Catania. A moderare l’incontro, che ci aiuterà ancora di più ad allargare l’orizzonte verso l’amore per ogni creatura dalle più vicine a quelle più lontane, sarà Peppino Trovatello – responsabile dell’area presenza nel mondo per l’OFS di Sicilia.

Papa Francesco, con lo sguardo profetico che lo contraddistingue, invita ogni uomo a sentire l’urgenza di ascoltare il grido del creato, mai disgiunto dall’ascolto del grido dei più poveri. «Trascurare l’impegno di coltivare e mantenere una relazione corretta con il prossimo, verso il quale ho il dovere della cura e della custodia, distrugge la relazione interiore con me stesso, con gli altri, con Dio e con la terra. Quando tutte queste relazioni sono trascurate, quando la giustizia non abita più sulla terra, la Bibbia ci dice che tutta la vita è in pericolo» (LS 70). Da Francesco d’Assisi ci viene l’invito a “riconnettere” uomo e Creato a partire da un rinnovato cammino contemplativo che aiuti a motivare i necessari cambiamenti personali, sociali, politici e culturali. Il riferirsi al mistero dell’amore creativo di Dio deve costituire per i credenti la definitiva motivazione per impegnarsi in un’ecologia a favore del mondo, contro uno scientismo e un tecnicismo guidato solo dal profitto e non più dalla lode.

Ognuno di noi – ci dice Carmelo Vitello, Ministro dell’Ordine Francescano Secolare di Sicilia – è chiamato a imparare a vivere insieme, in comunione con gli altri e con il creato, a prendersi cura della nostra casa comune; prendersi cura indica attenzione, tenerezza, responsabilità, vigilanza e similarità. Don Pino Puglisi diceva che «se ognuno fa qualcosa allora si può fare molto». Siamo chiamati allora a non essere tiepidi, a interpellare e guardare noi stessi per scoprire i nostri talenti, i nostri doni che, condivisi con i fratelli, possono portare a fare la differenza anche in un mondo dove il “trascurare” sembra prevalere su chi ci circonda.

L’incontro si potrà seguire in diretta sui canali Fb e YouTube