Rifondazione Comunista circolo di Favara ricordano Peppino Impastato

Domenica prossima, 9 maggio, ricorre il quarantatreesimo anniversario dell’assassinio mafioso di Peppino Impastato e non potendo partecipare ai tradizionali appuntamenti di massa di Cinisi e Terrasini- nel rispetto delle misure di sicurezza- sono state organizzate forme diverse di ricordo collettivo. Accogliendo l’indicazione di Casamemoria e del Centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato, il Partito della Rifondazione Comunista ha organizzato, nei luoghi a Peppino intitolati, dei momenti di ricordo nelle diverse provincie della Sicilia. Anche il Partito della Rifondazione Comunista – circolo di Favara -domenica prossima renderà omaggio alla memoria di Peppino Impastato e della madre Felicia Bartolotta deponendo dei fiori nelle vie cittadine agli stessi intitolate. In un primo momento, alle ore 16,30 una delegazione del Partito sarà presente in via Peppino Impastato, successivamente, alle ore 17,00 circa si sposterà in via Felicia Bartolotta.