Ritrovata sana e salva la favarese Vanessa Licata scomparsa a Seraing in Belgio

Vanessa Licata, 29 anni, è stata trovata sana e salva, – annuncia la sua famiglia al quotidiano belga La Meuse. La giovane donna era scomparsa dal primo di luglio. È una grande gioia per la famiglia di Vanessa Licata! La giovane donna, scomparsa dal 1 ° luglio, è stata trovata in buona salute.

Una settimana fa, verso le ore 22.00, aveva lasciato la sua casa in rue des Pierres a Seraing in Belgio. Da allora, non aveva dato nessuna notizia. La sua macchina, una VW Polo bianca, era stata trovata parcheggiata sul Boulevard de l’Ouest a Villeneuve-d’Ascq, in Francia e, verso le 7.00 del mattino del 2 luglio, telefonò a suo padre per chiedergli di venire a prenderla. Da allora, c’è stato il silenzio totale.