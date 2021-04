San Leone cambia aspetto, decoro, pulizia e manutenzione priorità dell’amministrazione

“Non è che l’inizio di un impegno mio e di tutta l’amministrazione Miccichè indirizzato alla cura e alla manutenzione costante del verde pubblico”. Queste le parole cariche di emozione dell’assessore al verde pubblico Giovanni Vaccaro, lo scrive in post pubblicato su Facebook il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè.

“Rivedere il lungomare Falcone-Borsellino – continua Vaccaro – e il fronte mare finalmente ripuliti è un colpo d’occhio non solo per i sanleonini ma per tutti coloro che vogliano venire a San Leone quest’estate.

Ringrazio assieme al Sindaco Franco Miccichè la ditta per il lavoro certosino e straordinario di pulitura e potatura delle palme e del verde, un colpo d’occhio che rende il Lungomare un boulevard in spendida forma e rivitalizzato.

Un lavoro che si è sbloccato grazie anche al Dirigente del settore Dott. Di Giovanni che ha seguìto l’iter e accelerato l’inizio dei lavori.

Spero che anche i cittadini ci possano aiutare a preservare questo gioiello e saranno potenziati anche i cestelli.



Naturalmente i lavori di pulizia e cura del verde pubblico saranno effettuati anche negli altri quartieri della città.

Sono certo che i cittadini avranno un ruolo importante assieme a questa amministrazione nel praticare sempre azioni di rispetto e tutela dell’ambiente.”