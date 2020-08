SI.F.U.S. Formazione: L’avviso 8 esclude i lavoratori

Riceviamo e pubblichiamo

Se dovessi dare un giudizio come dirigente sindacale in merito all’Avviso 2, senza alcun indugio direi che è stato ancora più vergognoso dell’Avviso 20!

Un’Avviso senza nessun controllo, dove alcuni enti (che oggi chiedono a gran voce i finanziamenti pubblici), hanno pubblicato i bandi di reclutamento del personale la sera e la mattina li hanno tolti, dove hanno dato priorità alle assunzioni di lavoratori iscritti in una lista lasciando a casa chi era iscritto all’albo storico, e come ciliegina sulla torta gli hanno applicato contratti di lavoro di certo non riconducibili al CNNL 2011/2013 (assumendo questo personale con contratti di lavoro Terziario a Partiva Iva , a Co.co.pro e a Co.co.de’, tanto per non farci mancare nulla).

Ma quello che è stato più scandaloso è aver constatato come in alcuni enti ci sia stata una repentina trasformazione delle figure lavorative, dove i tutors qualificati con fondi regionali sono rimasti a casa per far lavorare gli amici degli amici amministrativi e formatori (non qualificati), di qualche sigla sindacale firmataria , in altri enti invece, proprio i tutors sono rimasti in servizio svolgendo mansioni sia di tutoraggio che di segreteria, togliendo così il diritto al lavoro alle segretarie amministrative storiche.

In altri enti ancora, sono stati proprio i formatori a trasformarsi in tutors in un batter d’occhio!!!

Inoltre, dulcis in fundo, come se non avessero già trasgredito abbastanza, gli enti accreditati a tutt’oggi perseverano nelle loro illiceità rimanendo debitori nei confronti dei lavoratori.

E’ chiaro che di quanto sopra descritto abbiamo le prove, e per questo la nostra O.S nella prima settimana di Settembre presenterà un’esposto alle autorità competenti, seguirà una conferenza stampa per informare tutti i lavoratori.

Il Segretario Regionale

SI.F.U.S CONF.A.L.I F.P

Costantino Guzzo