SIAP SICILIA: “SEGRETARIO GENERALE TIANI TRA I RELATORI DEL CONVEGNO PNRR A CATANIA”

La Segreteria regionale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia SIAP – Sicilia annuncia che il proprio segretario Nazionale Generale, dott. Giuseppe Tiani, sarà tra i relatori del convegno di rilevanza europea “PNRR E FONDI EUROPEI: Dall’Agricoltura Alla Sicurezza Al Territorio”, in programma giorno 4 novembre 2023, presso i locali del centro eventi SAL, in via Indaco n23, Catania. Questo evento è sponsorizzato dal Parlamento Europeo e organizzato dall’On. Dino Giarrusso, Non Attached Member of the European Parliament.

Il Segretario Generale Tiani terrà un intervento di grande rilevanza dal titolo: “Sicurezza Pubblica E Fondi Europei Del PNRR”.

L’incontro rappresenterà un’importante occasione per sottolineare che la sicurezza non costituisce un costo per la collettività, bensì un investimento capace di generare ricchezza; un Paese sicuro attrae investimenti esteri e incentiva la crescita economica. I finanziamenti del PNRR offrono un’opportunità unica per ridurre il divario, rispetto agli altri partner europei, dell’approccio italiano alle infrastrutture della sicurezza. Oltre all’On. Giarrusso, che modererà personalmente l’evento, il prestigioso parterre dei relatori includerà, tra gli altri, l’ex Ministro dell’Interno Enzo Bianco, il Sindaco di Catania Enzo Tarantino, il Magnifico Rettore dell’Università di Catania Francesco Priolo, il Presidente della Scuola Superiore di Catania Daniele Malfitana, il Direttore Generale di FCE Salvatore Fiore e altri autorevoli esponenti del mondo accademico e delle professioni.