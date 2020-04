Sicilia. SOSAN onlus del Lions Club stanzia 10 mila per beni di prima necessità per le famiglie bisognose

La SOSAN (Solidarietà Sanitaria Lions) organizzazione nazionale onlus del Lions Club International ha stanziato 10 mila euro per le sedi siciliane da utilizzare per l’emergenza COVID 19. Lo ha comunicato il Governatore del Distretto 108yb Sicilia, dottor Angelo Collura, che è rimasto nelle ultime ore in contatto con il Presidente Nazionale Sosan, dottor Salvator Trigona, e con la Presidente Centro Sosan di Messina , dottoressa Elisabettaa Baraedello. Il finanziamento di 10 mila euro sarà utilizzato per l’acquisto di beni di prima necessità per le famiglie bisognose non soltanto di Messina, ma di tutte le città dove sono presenti i centri SOSAN, di Paternò, Biancavilla e Ragusa.

La SOSAN, costola del Lions Club International, attualmente conta 267 iscritti, di cui metà medici, ed è presente in 113 Lions Clubs distribuiti su tutti i distretti del Multidistretto 108 Italy.

“Desidero ringraziare il Presidente Trigona che in piena sintonia con quanto avevo sollecitato – ha dichiarato il Governatore Collura – ha operato un’importante scelta in favore della Sicilia. La SOSAN attraverso questo contributo di 10 mila euro ha permesso a noi Lions di proseguire nell’opera di solidarietà e sostegno alle nostre comunità in questi giorni estremamente difficili. Ringrazio anche la Presidente SOSAN di Messina Barardello che è stata una Presidente a cui ho chiesto di aprire un centro SOSAN e l’ha fatto con grande entusiamo e in tempi rapidi ed è colei che sta ricevendo e gestendo questa importante somma in collaborazione con il Club Messina Host e con i nostri Clubs Lions di Catania, Paternò, Biancavilla e Ragusa. Siamo vicini – ha concluso il Governatore Collura – a tutti gli operatori sanitari e ai tanti medici e infermieri in questo momento in prima linea nella dura battaglia contro il coronavirus. Noi Lions ci siamo e abbiamo destinato ogni somma possibile per sostenere il lavoro della Protezione Civile e di chi sta lavorando ora dopo ora per fronteggiare la pandemia”.

Nei giorni scorsi il Distretto Sicilia del Lions Club International ha destinato 70 mila euro alla Protezione Civile della Regione Sicilia e ha raccolto 10 mila euro tra gli i soci consegnando in totale 80 mila euro. A questi si aggiungono questi 10 mila euro per l’acquisto di beni di prima necessità attraverso la SOSAN. Il Governatore Collura ha poi aperto un conto corrente del Distretto 108Yb Sicilia e continua a raccogliere fondi in collaborazione con tutte le Circoscrizioni, le Zone e i Club da destinare a chi si sta occupando di gestire l’emergenza.