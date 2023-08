Sicilia Vocal Festival: Tutti nomi dei finalisti pronti a incantare il palco della “Summer Edition” presso la Pinetina Club

Trionfo dei Talentuosi: I Finalisti del Sicilia Vocal Festival Pronti a Salire sul Palco!

Una selezione rigorosa attraverso le esibizioni online e l’attenta valutazione di video provenienti da oltre 100 partecipanti, provenienti da ogni angolo della Sicilia, ha portato alla determinazione dei 26 finalisti che avranno l’onore di calcare il palco domenica prossima, il 3 settembre. La suggestiva location della Pinetina Club ad Agrigento sarà il fulcro dell’attesissima “Edizione Summer” del Sicilia Vocal Festival, un evento che si prospetta ricco di emozioni e sorprese di altissimo livello, con ingresso completamente gratuito per il pubblico. La tensione è palpabile mentre i talenti selezionati si preparano a sfidarsi per conquistare i primi posti. Il palco della Pinetina Club si trasformerà in un’arena musicale pronta a ospitare voci straordinarie e performance capaci di catturare l’attenzione di tutti i presenti. La giuria del concorso sarà composta da personalità di spicco del mondo della musica e dello spettacolo. Saranno loro a valutare le performance dei partecipanti e a scegliere i vincitori del concorso, che avranno l’opportunità di farsi conoscere a livello nazionale e internazionale, grazie alla visibilità offerta dall’evento. Ma la sorpresa più grande è ancora in serbo: i vincitori dell’edizione “Summer” avranno l’opportunità di partecipare a un contest nazionale di grande risonanza, che verrà svelato durante la finale, rappresentando una straordinaria vetrina per i talenti emergenti.

Dietro l’organizzazione di questo contest ci sono lo spirito e il lavoro instancabile dell’associazione RifEvents. Composta da tre professionisti rinomati nel mondo dello spettacolo – Valerio e Stefano Vinciguerra insieme ad Alberto Casà – l’associazione ha creato un evento che celebra la passione per la musica e il talento della Sicilia. Gli sponsor hanno svolto un ruolo fondamentale nella realizzazione di questa edizione summer, contribuendo alla parte economica dell’evento. Durante l’evento, avremo l’onore di accogliere ospiti speciali, Nicola Squillace e Tania Vinciguerra. Nicola trionfatore del prestigioso festival nazionale “Je so Pazzo” a Roma e premiato nella prima edizione del Sicilia Vocal Festival con il premio Castrocaro tenutasi lo scorso 11 giugno 2023. Tania presenterà il suo ultimo pezzo dal titolo “Tra le nuvole” uscito di recente su tutti digitalstore. La sua presenza aggiungerà ulteriore emozione alla serata. Inoltre, una giuria altamente competente avrà il compito di valutare le performance dei cantanti in gara, contribuendo a rendere la competizione ancora più stimolante e affascinante. A presentare la serata con carisma e professionalità sarà Miriam Di Rosa, una figura ben conosciuta nel mondo dell’intrattenimento e della musica. La sua presenza sul palco accompagnata da due vallette d’eccezione Giusy Patti e Alessia Russo aggiungeranno un tocco speciale all’Edizione Summer del Sicilia Vocal Festival, assicurando che ogni momento sia indimenticabile sia per i partecipanti che per il pubblico.

Ecco i nomi dei finalisti che incanteranno il pubblico con performance cariche di emozioni e creatività:

Giusy Candela – Buseto Palizzolo(TP)

Giuseppe Grasso – Lentini (SR)

Martina Belmonte – Palermo

Antonio Costa – Favara (AG)

Mirco La Rosa (The Double) – Ragusa

Filippo Cavolina – Mirabella Imbaccari (CT)

Luigi Parla – Canicattì (AG)

Loredana Grillo – Lentini (SR)

Daniel Cacciatore – Agrigento

Giulia Russo – Giarre (CT)

Arianna Cali – San Giovanni la Punta (CT)

Dario Adragna – Agrigento

Lucia Covato – Ispica (RG)

Ambra Alioui – Caltanissetta

Claudio Alatta – Catania

Giada Castorina – Riposto (CT)

Sofia Martinez – Palermo

Salvatore Picone – Palermo

Sofia Quarrato – Castelvetrano (TP)

Dennis Longo – Favara (AG)

Jasmine Mostacci – Marsala (TP)

Aurora Kola – Scicli (RG)

Beata Occhipinti – Favara (AG)

Sofia Costanza – Favara (AG)

Elia Francesco Ragusa – Catania

Angela Furia – Canicattì (AG)

L’Edizione Summer del Sicilia Vocal Festival offre un’opportunità unica per scoprire nuove voci e sperimentare il talento musicale proveniente da ogni angolo dell’isola. Il palco della Pinetina Club diventerà l’arena in cui i talenti emergenti si sfideranno per conquistare i cuori del pubblico, lasciando un’impronta indelebile nell’ambito musicale siciliano. Non vi resta che segnare questa data sul calendario e prepararvi per una serata straordinaria all’insegna della musica, della passione e dell’arte. Il Sicilia Vocal Festival è destinato a regalare momenti indimenticabili, grazie alla dedizione e alla visione dell’associazione RifEvents e alla straordinaria bravura dei finalisti che si esibiranno sul palco.