Sospeso tra speranza e timore: Pescatore empedoclino, ritrovati indizi cruciali

Il mistero avvolge la scomparsa di S.C., un esperto pescatore empedoclino di 48 anni, le cui iniziali sono ora sinonimo di preoccupazione nella comunità locale. L’uomo, noto per la sua abilità nei mari, è uscito da solo per una tranquilla battuta di pesca la sera di mercoledì scorso, e da allora non è più tornato nella sua abitazione a Porto Empedocle. La moglie, sempre all’erta, ha lanciato l’allarme quando i tentativi di contattare il marito sono rimasti senza risposta. Anche i parenti, anch’essi pescatori, sono nel buio riguardo al suo ritorno in porto, alimentando così le crescenti preoccupazioni. Le ricerche hanno preso il via giovedì mattina, coinvolgendo motovedette della Capitaneria di Porto Empedocle e sommozzatori esperti provenienti dai vigili del fuoco di Palermo. Un elicottero e pescherecci di amici e parenti si sono uniti agli sforzi, ma finora senza risultati conclusivi. Ieri mattina, un segnale di speranza ha illuminato la situazione quando sono state recuperate le reti aggrovigliate, tirando in superficie la piccola imbarcazione del pescatore. Ulteriori indizi sono emersi con il ritrovamento del giubbotto e degli stivali di S.C., originario di Termini Imerese ma ormai residente da molti anni a Porto Empedocle. Le ricerche, ancora in corso, tengono in apprensione la comunità locale, che conosce bene l’uomo per la sua dedizione al lavoro e il suo impegno. Padre di due figli, S.C. è ora al centro di un enigma che tutti sperano si risolva con il suo ritorno sano e salvo.