Tra Favara e la Città dell’Arte: Le origini di Vinciguerra nell’evolvere dell’espressione artistica in Cina

Calogero Saverio Vinciguerra, noto pittore originario di Favara, ha ricevuto l’invito esclusivo dalla rinomata Accademia Centrale di Pechino grazie alla sua fama internazionale nella pittura murale. Da tempo, Vinciguerra ricopre la cattedra di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, dove risiede e opera, mantenendo un forte legame con la storia artistica della Sicilia, regione in cui possiede una casa e trascorre periodi significativi dell’anno.

La sua ricerca pittorica si distingue per un linguaggio non figurativo di chiara impronta informale, inserendosi nel contesto dei movimenti europei d’avanguardia. La sua poetica si concentra sulla centralità della conoscenza dei materiali pittorici come elemento generativo dell’opera stessa. Dal 2006, oltre all’insegnamento di Pittura, Vinciguerra si dedica alla Pittura Murale, ruolo ufficialmente riconosciuto a livello ministeriale.

Attraverso due decenni di lavoro sulle antiche tecniche dell’affresco e lo studio dei linguaggi contemporanei, Vinciguerra ha ottenuto risonanza internazionale, promuovendo importanti mostre, convegni e workshop con studenti di scuole d’arte globali. Utilizzando il “vero fresco”, ha liberato le risorse espressive nell’attualità del mondo contemporaneo. In collaborazione con giovani artisti, ha avviato un ambizioso programma di arte pubblica in Toscana, riqualificando siti come scuole, ospedali e borghi.

Nel contesto siciliano, una collaborazione con il Comune e il Sindaco di Naro Maria Grazia Brandara ha portato alla stipula di una Convenzione con l’Accademia fiorentina. Ogni anno, un gruppo internazionale di giovani artisti anima il paese con interventi pittorici di alto livello su siti pubblici. Questa iniziativa ha coinvolto la riqualificazione delle mura di accesso alla Città fulgentissima e delle abitazioni nel quartiere di via Vanelle, vicino all’antico castello Chiaramonte.

La fama di Vinciguerra ha attirato l’attenzione della Central Academy of Fine Arts di Pechino, che lo ha invitato a tenere insegnamenti a livello di dottorato di ricerca. Il programma prevede scambi internazionali coinvolgendo noti pittori di tutto il mondo, riconoscendo la competenza di Calogero Saverio Vinciguerra nell’arte murale.