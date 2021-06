Tragedia in viale delle Dune a San Leone: Precipita dal tetto di una abitazione, morto 29enne

Momenti di paura e panico a San Leone: un uomo, 29enne di Agrigento, è precipitato -a quanto pare- dal tetto di una abitazione nei pressi di via Giorgio Morandi. Non si conosce l’esatta dinamica della vicenda affidata alla Questura di Agrigento dove sono giunti immediatamente due volanti sul posto.

Il fatto è accaduto ieri sera intorno alle ore 23:00. Le condizioni dell’uomo al momento non sono apparse gravissime, infatti è stato trasportato dai sanitari del 118 presso il pronto soccorso del San Giovanni di Dio per poi essere trasportato in elisoccorso con codice rosso presso l’ospedale Villa Sofia di Palermo dove questa mattina è deceduto. Si indaga sulla caduta accidentale e non si escludono altre ipotesi.