“U Natali a San Calò”: Domenica la comunità si unisce per il Concerto di Natale

Domenica 17 dicembre 2023, alle ore 19:00, Piazzetta San Calogero a Favara si trasformerà in un palcoscenico incantato per il “Concerto di Natale” nell’ambito delle celebrazioni “U Natali a San Calò”. Questo straordinario evento, orchestrato con dedizione dal comitato San Calogero sotto la guida spirituale di Don Michele Termini, promette di immergere la comunità in un’esperienza indimenticabile. L’ingresso della chiesa, illuminato da luci soffuse, accoglierà una parata di talentuosi artisti che daranno vita a un concerto vibrante e coinvolgente. Tra le stelle della serata spiccano nomi come Myriam Russello, Giusy Pitruzzella, Giusy Moscato, Gaetano Sciume’, Tania Vinciguerra, Denise Lombardo e Valentina Cammilleri. A guidare l’orchestra di emozioni, Graziano Mossuto, con i musicisti di grande calibro come Salvatore Sciacca, Antonino Pizzurro, Myriam Russello e Lorenzo Puma. La serata sarà arricchita dalla magia del Coro delle Voci Bianche dell’I.C. Gaetano Guarino e dalla tradizione folk con “Fabaria Folk”. A condurre la serata Giusy Moscato con la direzione artistica affidata a Giovanni Giglia. L’evento è il risultato del duro lavoro e della passione del Comitato San Calogero, un gruppo che ha dedicato impegno e risorse per rendere indimenticabili le festività natalizie a Favara. In questo “Concerto di Natale”, le note si fonderanno con le storie, i sorrisi e l’atmosfera natalizia, creando un connubio unico tra tradizione e modernità. Preparatevi a essere avvolti dall’incanto d’U Natali a San Calò, dove la musica diventa il filo conduttore di un’esperienza che unisce cuori e anima in una celebrazione indimenticabile. Unitevi a noi, perché in questa notte magica, San Calogero abbraccia il territorio con la gioia contagiosa della musica natalizia.