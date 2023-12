(VIDEO)Successo dell'”Open Day” all’I.C. Guarino: Una giornata dedicata all’incontro e alla conoscenza dell’offerta formativa

Ieri, 15 dicembre 2024, l’Istituto Comprensivo Gaetano Guarino ha aperto le sue porte per l’atteso “Open Day”, un’occasione unica di confronto tra scuola, famiglie e alunni. La giornata è stata caratterizzata da un’atmosfera accogliente e informativa, mirata a presentare le opportunità formative offerte dalla scuola.I genitori e gli studenti hanno avuto l’opportunità di esplorare i suggestivi locali della scuola e i laboratori interattivi, acquisendo informazioni dettagliate sulle proposte educative dell’istituto. Un momento significativo è stato dedicato alla presentazione della possibilità di iscrizione online direttamente dalla sede, offrendo così un approccio moderno e conveniente.



La dirigente scolastica, Gabriella Bruccoleri, ha sottolineato l’impegno costante dell’Istituto Guarino nell’apertura al dialogo con il territorio e le famiglie. Tuttavia, ha evidenziato come questa giornata rappresenti un’opportunità speciale per mettere in luce in modo chiaro l’identità della scuola, orientando le famiglie e gli studenti verso scelte consapevoli e adatte alle esigenze educative contemporanee.



Nel corso del pomeriggio, si sono tenuti focus informativi, visite guidate dei locali, incontri nelle aule e preziose testimonianze di ex-alunni, il tutto culminato in una presentazione globale dell’istituto nell’aula polifunzionale “Giuseppe Valenti”, dove gli studenti hanno dato vita a performance entusiasmanti.



In conclusione, l’Istituto Comprensivo Gaetano Guarino si conferma come un luogo di crescita e apprendimento con una forte connessione alla comunità, rendendo questa giornata un successo nell’incoraggiare scelte formative consapevoli e orientate al futuro.