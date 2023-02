(VIDEO). Finito il Festival di Sanremo, il bilancio dei professionisti siciliani presenti alla kermesse canora targata 2023

Così come vi avevamo anticipato, mentre noi giornalisti di Favaraweb siamo rimasti in sede a seguire a distanza la partecipazione dei vari siciliani- ognuno con i propri ruoli e mansioni- presenti a Sanremo, l’editore Stefano Vinciguerra era proprio nella Città dei Fiori a fare le interviste. “Un’esperienza entusiasmante che, anche per l’edizione del 2023, ha visto la nostra partecipazione proprio davanti il Teatro Ariston di Sanremo”. A parlare è proprio Stefano Vinciguerra il quale ha realizzato un video dei momenti più salienti della settimana della kermesse canora. Pizzaioli, parrucchieri, massaggiatrici e cantanti tutti della provincia di Agrigento, hanno dato il loro contributo ed arricchito la loro esperienza lavorativa. Tania Vinciguerra, Marika Crapanzano, Giovanna Ferraro, Luigi Parla, Selyne Nicotra, Alessia Rumore, sono solo alcuni dei giovani professionisti che la telecamera di Stefano Vinciguerra ha ripreso ed intervistato.

Ma l’esperienza sanremese ha confermato ancora una volta il talento di Tania Vinciguerra, cantante di Favara, la quale appena rientrata a Favara ha già l’agenda piena di interviste. Come quella di questa sera presso la stazione radiofonica Radio In. Quello di Tania, poi, è un talento che seguiamo particolarmente. Insomma, un pò di Favara e della provincia agrigentina a Sanremo, che vi raccontiamo attraverso il video realizzato dal nostro editore Stefano Vinciguerra.