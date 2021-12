A cento anni torna a scuola e chiama l’appello la Maestra Bennardo

E’ tornata a cento anni in classe nel plesso di via roma dove ha insegnato per tanti anni a chiamare l’appello della sua antica classe la VB anno scolastico 1975/76 .

I suoi “ragazzi” e le “ragazze”, alcuni a loro volta insegnanti, nel coprirla di un raro affetto hanno voluto riconoscerle di essere dei buoni professionisti per gli insegnamenti ricevuti dalla maestra Bennardo.

Un’istituzione per la reputazione conquistata nella appassionata dedizione alla scuola e ai nipoti che lei signorina ha cresciuto e educato con il suo prestigioso esempio.

Una vera e propria cerimonia alla Presenza della Preside della scuola “falcone borsellino” e dell’ assessore Antonio Liotta a nome dell’amministrazione comunale che ha anticipato ai presenti che giorno 19 p.v. alla presenza del sindaco della città si svolgerà una cerimonia nel palazzo comunale in onore della Maestra Giuseppa Bennardo.

Stupefacente nella sua lucidità, emozionata per il calore che l’ha circondata ha riconosciuto ognuno di loro compresi gli allievi che da remoto via web si sono collegati dal nord e da new York dove lavorano e vivono per lavoro.

Come stupirsi di questa maestra che a cento anni il prossimo 13 dicembre segue tra un Rosario e l’altro la politica e legge I saggi di Federico Rampini sullo scontro per il primato tra la Cina e gli Stati Uniti.

Tra foto ricordo, abbracci e tanta emozione è stata oggi una pagina del miglior sentimento umano e un esempio di come l’autorevolezza nella scuola segna per sempre nel percorso di crescita e di successo professionale