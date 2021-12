Agrigento. Vicinanza e solidarietà al consigliere Mario Fontana

Il Presidente del consiglio comunale e tutti i consiglieri di Agrigento esprimono vicinanza e solidarietà al collega e amico Mario Fontana, in merito al terribile episodio subito sabato notte in un locale della movida agrigentina.

I consiglieri manifestano vicinanza totale all’amico Mario e contestualmente grande preoccupazione per l’increscioso episodio accaduto. Auspicano che vengano individuati dalle autorità competenti gli autori di questo gravissimo gesto.