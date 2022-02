Akragas: Nicolò Terranova è il nuovo allenatore

La Società SSD Akragas 2018 è lieta di annunciare che Nicolò Terranova è il nuovo allenatore della squadra biancoazzurra. Nato a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, il 20 luglio del 1974 ha conseguito a Coverciano la licenza Uefa A, in carriera ha allenato Mazara, Gela, Folgore di Castelvetrano, Canicattì e Marsala. Nella stagione 2020/2021 ha allenato, dal mese di marzo in poi, il Castrovillari guidandolo alla salvezza nel campionato di Serie D. Oggi pomeriggio mister Terranova ha incontrato il presidente Giuseppe Deni e domani pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento allo stadio Esseneto di Agrigento. Il debutto sulla panchina dell’Akragas avverrà domenica nella gara casalinga contro il Marsala.