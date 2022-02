Favara. Demolizione e ricostruzione della scuola “Mendola”. Finanziamento di oltre 10 milioni di euro

Demolizione e ricostruzione della scuola “Mendola”, nella giornata di ieri è stata inoltrata la proposta di candidatura da parte del Comune per accedere ad un finanziamento di oltre 10 milioni di euro che dovrebbero consentire di veder rinascere uno degli istituti scolastici che è nel cuore di tanti favaresi.

“Grazie alla sinergia tra uffici, consiglieri comunali e professionisti – spiega il sindaco Antonio Palumbo – siamo riusciti a rientrare nei termini previsti dal bando. Ringrazio in particolare i consiglieri Salvatore Bellavia e Rino Castronovo, i dipendenti comunali e i tecnici Pierluigi Patti, Francesco Vullo, Antonio Mendolia e l’Energy manager Erica Matina. La nostra speranza, evidentemente, è che il Comune di Favara possa essere tra gli enti che accederanno alle risorse stanziate. Non sarà semplice, anche questa volta, ma noi abbiamo fatto tutto quanto in nostro potere”.