Anche a Favara si è celebrata la Giornata nazionale degli alberi

Il 21 novembre si celebra la Giornata nazionale degli alberi per diffondere il rispetto e l’amore per la natura e per la difesa degli alberi. Oggi venerdì 19, in occasione della Giornata mondiale dell’albero prevista per il 21 novembre, l’Amministrazione comunale, grazie al lavoro dell’assessore al Verde Lillo Attardo e dell’assessore all’Istruzione Antonio Liotta, ha promosso una giornata di sensibilizzazione ambientale che ha visto mettere a dimora alcune piante di carrubo.

L’evento, alla presenza del Sindaco, Antonio Palumbo, delle Autorità cittadine, dei Rappresentanti dei Soggetti coinvolti direttamente, nonché delle rappresentanze degli istituti “Basile”, “Falcone e Borsellino”, “Brancati”, “Bersagliere Urso”, del liceo “Martin Luther King” e dell’Ipia “Enrico Fermi”, hanno messo a dimora alcune piante di carrubo nella villa di via Aldo Moro e poi in quella di piazza Lando Conti.