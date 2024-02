Annullato l’evento di Carnevale a Favara a causa del maltempo e allerta meteo

L‘attesa per l’evento di Carnevale a Favara, inizialmente previsto per domani, 11 febbraio 2024, è stata bruscamente interrotta a causa delle avverse condizioni meteorologiche. La decisione di annullare l’evento è stata presa non solo in base alle previsioni meteo sfavorevoli, ma anche in risposta all’allerta gialla diramata dalla Protezione Civile Regionale. Il maltempo che si è abbattuto sulla zona ha costretto gli organizzatori a prendere questa difficile decisione per garantire la sicurezza di partecipanti e spettatori. Le previsioni meteorologiche indicano forti piogge e venti intensi per domenica 11 febbraio, rendendo impossibile la realizzazione dell’evento nella suggestiva cornice di piazza Cavour. La Protezione Civile Regionale ha emesso un’allerta gialla per la zona, mettendo in guardia la popolazione circa le condizioni meteorologiche avverse e il rischio di disagi. Tale allerta ha spinto le autorità locali a prendere misure preventive, inclusa la cancellazione di eventi pubblici come il Carnevale programmato per domani.