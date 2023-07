AUTO IN SPIAGGIA: PIOGGE DI MULTE A PORTO EMPEDOCLE

Nel pomeriggio di domenica 23 luglio u.s., gli uomini della Capitaneria di porto di Porto Empedocle hanno accertato ben venti infrazioni commesse da altrettanti autoveicoli abusivamente in sosta sulla spiaggia nel Comune di Porto Empedocle, località Marinella. Nello specifico, le infrazioni sono state sanzionate ai sensi dell’articolo 1161, comma 2, del Codice della Navigazione, che punisce l’occupazione arbitraria del pubblico demanio marittimo con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 103,00 ad Euro 619,00.

Analoga attività è stata svolta sabato 22 luglio u.s., questa volta da una pattuglia interforze costituita, oltre che da personale della Guardia Costiera, da agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Porto Empedocle, della Tenenza della Guardia di Finanza di Porto Empedocle e della Polizia locale del comune di Porto Empedocle, oltre che della Guardia Costiera.

Insomma, il fenomeno è molto attenzionato dalle Forze dell’Ordine, anche alla luce del danno che l’azione meccanica degli autoveicoli provoca all’ambiente. E’ di tutta evidenza, infatti, che il parcheggio di autoveicoli sul pubblico demanio marittimo rischia di destabilizzare le dune e di danneggiare la relativa flora, la cui permanenza è indispensabile per tutelare il fragile ecosistema marino -costiero. Gli accertamenti continueranno nei prossimi giorni e riguarderanno anche altri tratti di litorale.