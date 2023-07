Tragedia nelle campagne di Naro: Pastore perde la vita in un incidente mortale

Il suo fedele cane veglia il padrone senza vita dopo una caduta fatale in una scarpata

Una tranquilla giornata di pascolo si è trasformata in tragedia quando Rosario Alaimo, un pastore di 55 anni, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nelle campagne di Naro. L’uomo stava conducendo il suo gregge di pecore quando, all’improvviso, è scivolato lungo una scarpata, finendo in un fosso sottostante. Nonostante l’intervento tempestivo delle forze di soccorso, non è stato possibile salvare la sua vita.

L’incidente è stato scoperto da una persona di passaggio, che si trovava casualmente nella zona. La scoperta è stata ancor più commovente perché accanto al corpo senza vita del pastore si trovava il suo fedele cane, che è rimasto accanto al suo padrone fino all’arrivo degli aiuti, vegliando sulla sua triste fine.

Immediatamente, i carabinieri della stazione locale e i vigili del fuoco sono stati allertati e hanno raggiunto il luogo della tragedia per prestare assistenza. Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi, Rosario Alaimo era già deceduto quando i soccorsi sono arrivati. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagini da parte delle autorità competenti, che cercano di ricostruire la dinamica dell’accaduto. La topografia del terreno accidentato e il fatto che il pastore si trovasse solo al momento dell’incidente complicano gli sforzi per capire cosa sia accaduto esattamente.

La comunità di Naro è stata scossa dalla perdita di Rosario Alaimo, un uomo rispettato e amato da tutti coloro che lo conoscevano. La sua passione per la pastorizia e la dedizione alle sue pecore hanno fatto di lui un punto di riferimento per la sua attività. In questo momento di dolore e lutto, i pensieri e le preghiere di tutta la comunità vanno alla famiglia di Rosario Alaimo e agli amici stretti che lo hanno conosciuto e amato. La presenza del suo fedele cane accanto a lui fino all’ultimo istante è un segno tangibile dell’incredibile connessione tra gli animali e gli esseri umani, una testimonianza del legame unico che si può sviluppare tra un pastore e il suo gregge.