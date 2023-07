Incendio in Contrada ESA minaccia abitazioni: Strada Via Milite Ignoto bloccata per il pericolo automobilisti

Un vasto incendio scoppiato nella Contrada ESA intorno alle 17:00 di oggi ha creato panico e pericolo per alcuni abitanti e automobilisti della zona. Le fiamme hanno minacciato alcune abitazioni e hanno portato alla chiusura della strada Via Milite Ignoto per evitare ulteriori rischi per i conducenti.

Il rogo, di origine ancora sconosciuta, ha rapidamente preso piede, alimentato dai venti forti e dalle condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato la zona negli ultimi giorni. L’incendio si è diffuso rapidamente attraverso la boscaglia e le sterpaglie, mettendo a rischio la sicurezza degli abitanti locali e dei passanti lungo la Via Milite Ignoto.

Immediatamente dopo la segnalazione dell’incendio, le squadre dei vigili del fuoco sono state inviate sul posto per affrontare l’emergenza e cercare di contenere le fiamme. Le unità dei vigili del fuoco hanno lavorato instancabilmente per arginare l’incendio e impedire che raggiungesse le abitazioni più vicine, rischiando il loro benessere per proteggere le persone e le proprietà a rischio.