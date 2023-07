Dell’Utri e la Biblioteca ‘Utriana’: Assemblea di Favara chiede spiegazioni alle autorità coinvolte

Gentilissimi Signori,

In data 19 luglio c. a., alla presenza del Sindaco di Favara, si è tenuta a Palazzo di Città una riunione – promossa dall’Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone e dall’ANPI di Favara – alla quale hanno partecipato le seguenti Associazioni locali:

CGIL provinciale Agrigento, ARCI Agrigento e Sicilia, Area Zero e diversi cittadini.

L’Assemblea ha discusso sulle dichiarazioni rese da Marcello Dell’Utri al giornalista Felice Cavallaro sul Corriere della Sera del 7 luglio u. s.

Come è noto, Dell’Utri ha dichiarato la disponibilità a donare all’istituenda biblioteca, da ubicare all’interno del Parco Archeologico di Agrigento, bene dell’Unesco e, quindi dell’Umanità, migliaia di libri sulla letteratura siciliana e finanziare un master in biblioteca e un altro in economia sull’editoria e i libri.

La generosità del “donatore“ non si ferma qui, ma chiede, trattandosi di una “donazione modale”,una condizione: che sia lo stesso ex Senatore e condannato a sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa, a denominare la nascente biblioteca che ha già battezzato “Utriana”.