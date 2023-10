Cerimonia per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

L’Istituto Comprensivo “Andrea Camilleri” di Favara e l’Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione di Agrigento organizzano una Cerimonia per la Celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che si svolgerà lunedì 6 novembre 2023 alle ore 09:30, nel plesso scolastico “Bersagliere Giuseppe Urso M. A. V. M.” in via Bers. Urso, n. 15 Favara. L’esigenza di celebrare la ricorrenza giorno 6 novembre, anziché giorno 4, nasce dal fatto che giorno 4 è sabato e per la scuola è giorno di chiusura. L’iniziativa intende rinforzare i sentimenti di appartenenza all’Italia, nello spirito di unità nazionale con i suoi valori indivisibili, sotto la protezione delle Forze Armate. L’evento viene organizzato in sinergia dalla Scuola e dall’Associazione Nazionale Bersaglieri-Sezione di Agrigento, che per l’occasione hanno stilato un programma che prevede una prima parte dedicata ai riti militari (Alzabandiera, deposizione di fiori, onori alle massime cariche presenti, ecc) a cura dei Bersaglieri e una seconda parte che prevede interventi degli alunni del plesso per approfondire i temi legati alla ricorrenza in oggetto. E’ prevista la partecipazione delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio.