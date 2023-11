Favara Futsal inizia il campionato Serie D di calcio a 5 con una vittoria entusiasmante

Vittoria per 4-3 contro la ASD Komikos: il Favara Futsal parte con il piede giusto

Il Favara Futsal ha iniziato il suo cammino nel campionato di Serie D di calcio a 5 con una prestazione entusiasmante che ha conquistato il cuore dei tifosi. Nel match giocato fra le mura amiche del campetto di via Agrigento, la squadra ha sconfitto la ASD Komikos con un punteggio di 4-3. La formazione favarese, allenata dal talentuoso mister Cordaro, ha dimostrato il suo valore sul campo con una vittoria combattuta. I marcatori per il Favara Futsal sono stati Puma, Manganella, D’Anna e lo stesso mister Cordaro, dimostrando una grande varietà di talenti nella squadra. Dopo la partita, il dirigente responsabile Carmelo Manganella non ha potuto fare a meno di esprimere la sua soddisfazione per la prestazione della squadra. Ha elogiato l’intero gruppo e ha espresso i suoi complimenti ai ragazzi per aver affrontato con successo una delle squadre più temibili del campionato.

Questo risultato positivo all’inizio della stagione promette bene per il Favara Futsal, e i tifosi sono entusiasti di ciò che il futuro potrebbe riservare. La squadra sembra aver iniziato il campionato con il piede giusto e si prepara per affrontare le sfide che verranno con grande determinazione e spirito di squadra. La stagione di calcio a 5 a Favara è ufficialmente partita con una vittoria che rimarrà nei cuori dei tifosi per molto tempo a venire.