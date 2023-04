Convegno “L’Agnello Pasquale di Favara, tutela, valorizzazione e filiera” nella 25esima “Sagra dell’Agnello Pasquale”

Si avvicina l’inizio della 25esima edizione della Sagra dell’Agnello Pasquale di Favara, organizzata dal Comune di Favara e dalla Pro Loco “Castello” con la partecipazione di numerosi partner pubblici e privati, tra cui la società Brg Srl che sarà il main sponsor di questo evento culinario. La manifestazione inizierà domani, mercoledì 5 aprile, con una performance di musica e danza popolare a cura del gruppo folcloristico “Fabaria Folk” nella piazza Cavour alle ore 17:00. Successivamente, si sposterà al Castello Chiaramonte per una dimostrazione di manipolazione degli Agnelli Pasquali a cura dei maestri pasticceri e dell’azienda “Favarese” di Giuseppe Rizzo. Ci saranno anche i tradizionali “panareddra” pasquali e i pani votivi realizzati dai maestri panificatori di Favara.

In serata, sempre al Castello, alle 18 prenderà il via il Convegno “L’Agnelo Pasquale di Favara, tutela, valorizzazione e filiera” moderato da Antonio Moscato, presidente della Pro Loco di Favara, e da Antonio Liotta, assessore alla Cultura e ai Beni Culturali di Favara. Il convegno vedrà la partecipazione di Maria Giovanna Mangione, presidente dell’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali di Agrigento, Achille Contino, dirigente del settore Turismo del Libero consorzio di Agrigento, Lillo Alaimo Di Loro, presidente del Consorzio “Italia Bio”, che interverrà sul tema “Sostenibilità Ambientale e Paesaggio Culturale”, Giacomo Sorce, dirigente della P.O. 7 “Turismo e Beni Culturali” del Comune di Favara e Carmelo Vetro, responsabile del servizio 3 della P.O.7 del Comune di Favara. In serata, ci saranno degustazioni a cura dell’Istituto alberghiero “Gaspare Ambrosini” di Favara e dell’azienda “Favarese”.

A concludere la giornata, alle 20 e sempre al Castello Chiaramonte, ci sarà una performance di musica, canti e parole siculo-popolari di Peppe Calabrese e Salvatore Nocera Bracco.

Giovedì 6 aprile, alle 10.30, ci sarà l'”Agneddru Pasquali Favarisi”, realizzato dalle massaie del centro storico di Favara, presso i “7 Cortili” della “Farm Cultural Park”, curato da “Farm Cultural Park”, con la partecipazione degli Ic “Guarino”, “Borsellino” e “Bersagliere Urso”. Alle 12.30, ci sarà una dimostrazione di manipolazione della pasta reale e la realizzazione dell’Agnello Pasquale a cura degli studenti dell’Istituto alberghiero “Ambrosini” di Favara al Castello Chiaramonte.

Alle 16.30, con partenza dal Castello Chiaramonte, la Pro Loco curerà invece una visita guidata nei luoghi dove questo dolce straordinario è nato. Si potranno ammirare i luoghi che hanno ispirato la creazione dell’Agnello Pasquale di Favara e conoscere la storia e le tradizioni legate a questa prelibatezza.

Alle 17.30, al Castello, si terrà una performance tecnico/scientifica intitolata “I punti di forza del marchio Dop”, a cura dell’Ipsseoa “G. Ambrosini” di Favara e del professor Bruno Carmelo, responsabile tecnico del Consorzio Pistacchio di Raffadali Dop. Sarà un’occasione per approfondire le caratteristiche del pistacchio di Raffadali, prodotto che ha ottenuto il marchio Dop grazie alla sua qualità e al rispetto delle tradizioni.

Sempre al Castello, alle 17.45, si terrà invece un convegno su “Il Barone Antonio Mendola e l’Ampelografia”, a cura dello storico favarese Filippo Sciara. L’evento tratterà della figura di Antonio Mendola, importante personalità dell’enologia siciliana, e dell’ampelografia, lo studio delle viti e dei loro frutti. Seguirà una degustazione di vino Grillo a cura dell’azienda “Sciara Filippo”.

Alle 19.30, sempre al Castello Chiaramonte, si terrà in chiusura un momento dedicato alla lettura e alle poesie sull’Agnello Pasquale di Favara, a cura del “Caffè Letterario”. Sarà un’occasione per apprezzare la poesia e la cultura locale, legate a questa festività pasquale.

Venerdì 7 Aprile, Venerdì Santo, il Castello resterà aperto dalle 10 alle 19 grazie al personale interno per consentire la visita alle mostre. Sarà un’opportunità per i visitatori di ammirare le opere d’arte e gli oggetti in esposizione, e di approfondire la conoscenza della storia e della cultura del territorio.

Sabato 8 Aprile, alle 10, piazza Cavour ospiterà una mostra d’auto d’epoca, che sarà gemellata con il “Veteran car club Panormus Giro di Sicilia”, a cura del Club “Epocar dei Templi”. Sarà un’occasione per gli appassionati di motori di ammirare i gioielli del passato e di scambiare idee e opinioni con altri appassionati.

Alle 10.30 si torna all’interno del Castello Chiaramontano per una performance e degustazione a cura dell’associazione “Nzemmula” e dell’associazione “Cuochi e pasticcieri di Agrigento”. Si potranno gustare altre specialità locali e conoscere le tecniche di preparazione di alcune ricette tipiche.

Alle 18.00, presso il Castello Chiaramonte, si terrà invece una performance di musica, canti e parole siculo/popolari a cura di Ricky Ragusa con il suo gruppo e con gli strumenti ricavati dall’Albero di pistacchio e Peppe Calabrese, cantautore siculo-popolare e autore del Cd “Mari Matri”.

La chiusura della Sagra del Pistacchio di Raffadali avverrà sabato 8 Aprile alle ore 20.30 presso il Castello Chiaramonte, con la premiazione dei pasticcieri partecipanti da parte del DMO “Valle dei Templi”. Sarà l’occasione per ringraziare tutti gli organizzatori, i partecipanti e i visitatori della manifestazione, che hanno reso possibile la promozione di un prodotto così importante per la cultura e l’economia del territorio.