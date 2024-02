Dc, eletto coordinamento del gruppo provinciale femminile

“La Dc è un partito Giovane e Donna, come da Statuto, sono state elette le coordinatrici provinciali femminili: Roberta Zicari per il collegio di Agrigento, Gera Destro per quello di Licata, Raffaella Vinciguerra per quello di Canicattì e Oriella Noto per quello di Sciacca.” Ne dà notizia il segretario provinciale Antonietta Vita al termine dell’ insediamento del coordinamento avvenuto lunedì 25 febbraio nel tardo pomeriggio. “Siamo onorate di questo prestigioso incarico e ci metteremo subito al lavoro per creare una rete di donne che vogliono mettersi al servizio delle proprie comunità. Siamo consapevoli della potenza del gruppo e del fatto che sia arrivata l’ora di collaborare e di essere sempre più presenti nella scena politica. Come donne vogliamo affermare un nuovo metodo politico, più pragmatico ed aperto al dialogo. Ringraziamo il segretario nazionale per questa opportunità e per darci gli strumenti per affermare un nuovo modo di fare politica!” Dichiarano congiuntamente le neo elette coordinatrici