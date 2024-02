Domani l’ultimo addio: Castellammare del Golfo e Favara piange Francesco

Il cuore di Castellammare del Golfo è avvolto dal dolore e dalla tristezza mentre si prepara a dare l’ultimo saluto al piccolo Francesco Tartamella. A soli due anni, Francesco ha lasciato questo mondo troppo presto, lasciando dietro di sé una famiglia distrutta dal dolore e una comunità intera in lutto. Il post commovente della madre su Facebook ha scosso molti, descrivendo la breve ma intensa vita del loro adorato Francesco. “98 passi e 31 scalini. 98 passi 31 scalini e 5 porte chiuse. L’ultimo abbraccio e sei libero di correre e ridere.” Le parole struggenti di una madre che si trova a dire addio al proprio figlio, troppo presto e troppo dolorosamente.

Francesco è stato ricoverato presso l’ospedale al Di Cristina di Palermo per circa 15 giorni a causa di complicazioni legate a infezioni virali, che purtroppo si sono rivelate fatali. La sua breve vita è stata segnata da momenti di gioia e di innocenza, simboleggiati dalle immagini di giochi, sorrisi e affetto familiare che la madre ha condiviso nel suo toccante messaggio. Il dolore e la disperazione della madre emergono nel suo sincero pentimento: “Non ti ho protetto come promesso. Scusa. Addio. Immenso amore mio.” È il lamento di una madre che si sente in colpa per non essere riuscita a proteggere il suo prezioso bambino da una fine così tragica.

I funerali di Francesco si terranno domani, 28 febbraio, a Castellammare del Golfo, nella chiesa di San Paolo della Croce alle ore 16:00. Un altro servizio commemorativo avrà luogo a Favara, città natale della madre, alle ore 18:00, nella Chiesa San Francesco. È un momento per la comunità di riunirsi e condividere il dolore, ma anche per celebrare la vita di un angelo troppo presto volato via. La famiglia di Francesco ha chiesto che anziché fiori, coloro che desiderano onorare la sua memoria contribuiscano a una raccolta fondi per i bisognosi. È un gesto che riflette l’amore e la generosità che Francesco avrebbe voluto vedere nel mondo. La morte di Francesco ha sconvolto non solo la sua famiglia, ma anche l’intera comunità di Castellammare del Golfo. Il Sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fauci, ha espresso il suo cordoglio e la solidarietà della comunità nei confronti della famiglia Tartamella, ordinando l’esposizione delle bandiere a mezz’asta e manifestazioni di lutto sia nel palazzo comunale che lungo le vie del centro cittadino. La redazione di FavaraWeb si unisce al dolore della famiglia del piccolo Francesco in questo momento di terribile perdita.